Лайнеры "Азимута" в июне свяжут Пензу и Сочи

Опубликовано: 16:55, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С начала лета самолеты российской авиакомпании "Азимут" начнут летать в курортный Сочи из приволжской Пензы.

В первый день лета, 1 июня, лайнер Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут" выполнит свой первый рейс по маршруту Пенза - Сочи, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Это новое направление для авиакомпании, развивающей свои внутрироссийские маршрутные сети. Летать самолет по новому маршруту будет дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Из Сочи по четвергам он будет вылетать в 11:35, спустя три часа, в 14:35 он совершит посадку в Пензе, и вылетит в обратном направлении через час - в 15:35, в Сочи лайнер приземлится в 18:50, передает "Интерфакс".

Расписание рейсов по воскресеньям будет немного другим - вылет из Сочи запланирован в 11:50, посадка в Пензе - в 14:50, в обратном направлении вылет в 16:00, а посадка в Сочи в 19:10.

Сейчас рейсы по маршруту Пенза - Сочи выполняют две российские авиакомпании - "Аэрофлот" и S7 Airlines.

Напомним, авиакомпания "Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод, а ее авиапарк состоит из российских самолетов Superjet 100.