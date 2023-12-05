Лачинская кровля может стать мировым брендом

Новое предприятие, созданное на базе агропромпарка освобожденного от армянской оккупации Лачинского района Азербайджана, начало производить кровельное покрытие, срок службы которого – 100 лет.

В агропромышленном парке в селе Зерти Лачинского района Азербайджана заработали новые предприятия – с января здесь начали выпуск высококачественных кровельных покрытий, которые обладают поистине фантастическим сроком службы, рассказал директор ОАО "Служба благоустройства Лачина" Насими Асадов.

В отличие от металлической кровли, которая приходит в негодность из-за коррозии за 10-15 лет, лачинская кровля имеет срок службы свыше 100 лет, кроме того – она отвечает самым высоким мировым стандартам. К тому же местное производство позволит значительно снизить затраты на логистику и обеспечить необходимой продукцией строительные компании, восстанавливающие и строящие дома в освобожденном от оккупации Карабахе, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Каждое предприятие агропромышленного парка можно назвать учебным центром – все они работают с применением новейших мировых технологий, на которых учатся жители района. Так, к примеру, в скором времени в Лачине будет начнут изготавливать продукцию Schuco – мирового бренда по производству пластиковых дверей и окон, рассказал инженер ООО "Бакинская служба благоустройства" Фуад Мамедов.

За короткое время агропромпарк в селе Зерти стремительно разросся – здесь заработали селекционный центр животноводства, органические теплицы, мебельная фабрика, мясной цех, обувная фабрика, а также крупные цеха по производству светильников. Это – прекрасная база для трудоустройства постоянно прибывающих в регион новых жителей.