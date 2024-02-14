Вестник Кавказа

Квартиры в Ереване могут подешеветь

Квартиры в Ереване могут подешеветь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В прошлом году цены на недвижимость в Ереване продолжили расти. В 2024 году ситуация может немного стабилизироваться, так как рынок переоценен.

В Армении наблюдается рост цен на квартиры, особенно остро строит вопрос в Ереване, в этом году ситуация может стабилизироваться.

За прошлый год, согласно официальным данным, квартиры в Ереване в среднем подорожали на 10,3%, неофициальная статистика говорит о куда более значительном росте - до двух раз.

Подорожание недвижимости на треть сократило количество сделок в 2023 году. В 2024 году особой активности на рынке также не наблюдается. По оценкам экспертов, во второй половине года рынок ереванской недвижимости может стабилизироваться, а рост цен прекратится на новое жилье. Квартиры на вторичном рынке в столице Армении могут подешеветь.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2005 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Шесть детей отравились газом в Армении 

Шесть детей отравились газом в Армении 

Александр Перенджиев: Западу нужны новые бои между Арменией и Азербайджаном

Александр Перенджиев: Западу нужны новые бои между Арменией и Азербайджаном

Токаев приедет в Армению

Токаев приедет в Армению

Против повышения цен на транспорте Еревана выступила правящая партия

Против повышения цен на транспорте Еревана выступила правящая партия

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы