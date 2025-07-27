Квалификация Лиги Конференций: "Зиря" не смогла выйти в групповой этап

ФК "Зиря" сыграла сегодня в Хорватии с "Хайдуком" в рамках 2-го раунда квалификации Лиги Конференций. Судьбу противостояния решил гол, забитые в дополнительное время.

В Сплите только что закончился ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА между "Хайдуком" (Хорватия) и "Зирей".

Счет на 19-й минуте открыл полузащитник хорватской команды Филип Кровинович. "Зиря" отыграла на 68-й минуте благодаря гол полузащитника Энтони Калика.

Игра перешла в дополнительное время, в котором сильнее были хозяева поля. Победный гол забил на 95-й минуте полузащитник Яссин Бенраху.

В первой встрече была зафиксирована ничья 1:1. По сумме двух встреч в 3-й раунд квалификации вышел "Хайдук".

Ранее сегодня в 3-й квалификационный раунд Лиги Конференций вышли азербайджанские клубы "Сабах" "Араз-Нахчыван".