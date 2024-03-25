Кустурица снимет фильм в Сочи 

Сочи станет локацией для съемок нового фильма известного сербского режиссера Эмира Кустурицы. Картина расскажет о молодом человеке, который работает необычным гидом для одиноких людей.
Знаменитый сербский постановщик Эмир Кустурица намерен создать фильм в Сочи. Об этом он рассказал в ходе интервью ТАСС.
"Мой следующий фильм я планирую снимать на юге, в Сочи. Это будет фильм под названием "Инженер легких прогулок"
– Эмир Кустурица
Он рассказал, что сюжет будет строиться вокруг главного героя, который работает трубочистом, но еще любит составлять компанию другим людям.
"Куда бы вы ни захотели пойти - он пойдет с вами, потому что он просто хороший человек. Но есть проблема - он влюбляется в молодую красивую девушку, которая в беде. У нее проблемный отец …"
– Эмир Кустурица
Также режиссер заявил о намерении снять фильмы в Сибири, Казани и Санкт-Петербурге.