Вестник Кавказа

Кустурица снимет фильм в Сочи 

Кустурица снимет фильм в Сочи 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сочи станет локацией для съемок нового фильма известного сербского режиссера Эмира Кустурицы. Картина расскажет о молодом человеке, который работает необычным гидом для одиноких людей. 

Знаменитый сербский постановщик Эмир Кустурица намерен создать фильм в Сочи. Об этом он рассказал в ходе интервью ТАСС.

"Мой следующий фильм я планирую снимать на юге, в Сочи. Это будет фильм под названием "Инженер легких прогулок"

– Эмир Кустурица

Он рассказал, что сюжет будет строиться вокруг главного героя, который работает трубочистом, но еще любит составлять компанию другим людям.

"Куда бы вы ни захотели пойти - он пойдет с вами, потому что он просто хороший человек. Но есть проблема - он влюбляется в молодую красивую девушку, которая в беде. У нее проблемный отец …"

– Эмир Кустурица

Также режиссер заявил о намерении снять фильмы в Сибири, Казани и Санкт-Петербурге.

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