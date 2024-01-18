Вестник Кавказа

Курсы валют на открытии торгов Мосбиржи остались прежними

Курсы валют на открытии торгов Мосбиржи остались прежними
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Старт утренних торгов на Московской валютной бирже практически не повлиял на курсы основных валют, зафиксированные накануне – лишь незначительно снизился курс евро.

Курс доллара к рублю сегодня на открытии торгов Московской биржи остался прежним и составил 88,61 рубля.

На уровне закрытия торгов накануне осталась и китайская национальная валюта – юань сейчас торгуется за 12,34 рубля, передает ТАСС.

Лишь немного "просела" европейская валюта – евро потерял в цене 1,25 копейки и сейчас торгуется за 96,6 рубля.

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