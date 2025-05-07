Курортный Пятигорск прирастет новым санаторием

В скором времени у российских туристов, предпочитающих здоровье шумным приморским пляжам, появится возможность отдохнуть в совершенно новом санатории в ставропольском Пятигорске – здравница, которую построит банк ДОМ.РФ, станет первой новостройкой на курорте за последние 30 лет, сообщили в пресс-службе банка.
"Банк ДОМ.РФ финансирует строительство санаторного комплекса в Пятигорске. Новый санаторный объект создается в городе впервые за 30 лет. Строительство ведет группа компаний "Альфа-С", объем финансирования составляет 3,7 млрд рублей"
- пресс-служба банка
Размах строительства будущего санатория "Горный Бриллиант" впечатляющий – это будет 4-звездочный комплекс на 252 номера, в который войдут SPA-центр, медицинские кабинеты с оборудованием, бассейн, фитнес-зал, ресторан и даже полноценное футбольное поле, на котором, помимо отдыхающих, будут тренироваться воспитанники местной спортивной футбольной школы, передает "Интерфакс".
"Регионы Кавказа - традиционно среди лидеров по количеству проектов, представленных в наш банк для финансирования по льготной программе"
- генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко