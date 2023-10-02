Курорт "Мамисон" примет первых гостей зимой 2024-2025 года

Опубликовано: 16:04, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горный курорт "Мамисон" откроется для туристов чуть более, чем через год. К этому времени в горах Северной Осетии будут оборудованы не только трассы и канатки, но и комфортабельные места размещения для гостей.

К началу 2025 года в Северной Осетии закончится первый этап работ на горнолыжном курорте "Мамисон".

"Сейчас на "Мамисоне" идет огромная стройка, льются фундаменты под опоры, идет строительство трех стоянок, гаража для ратраков, сети инженерные, мы туда подвели практически все. <…> Сейчас идет трассировка, строительство верхней станции, и приступаем к строительству нижней станции. По плану к зиме 2024-2025 годов уже первый этап будет готов"

– глава региона Сергей Меняйло

Тогда же на курорте будут открыты четырехзвездочный отель для туристов, крупный хостел, начнут работать горнолыжные трассы и канатные дороги.

"Мамисон" составит конкуренцию популярным "Архызу" и "Эльбрусу" и станет точкой притяжения туристов.