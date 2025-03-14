Курорт "Архыз" загружен на 80-90%

Отели и гостиницы горного курорта "Архыз" этим летом загружены на 80-90%. В прошлом году загрузка номерного фонда достигала в среднем 60-70%.

Места размещения на всесезонном курорте "Архыз" в летний сезон 2025 года заняты на 80-90%, рассказали в его пресс-службе.

По сравнению с прошлым годом показатель существенно вырос – в 2024 году он составлял около 60-70%, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что в минувшем году в "Архызе" были открыты еще шесть гостиниц, и число мест размещения выросло до в общей сложности 4,3 тыс. Тогда анонсировались планы открыть в 2025 году еще пять отелей.

"В летнем сезоне этого года наш курорт ожидает почти полмиллиона гостей, треть отдыхающих – это семьи с детьми"

– пресс-служба курорта

Ее представитель пояснил, что столь высокая загрузка на лето – 80-90% – говорит о том, что летний отдых в горах может быть далеко не только горнолыжным. Гостей привлекают новые сервисы, которые запускаются каждый год, и насыщенный интересными событиями календарь.

Самой большой популярностью у гостей пользуются смотровые площадки, который действуют рядом со станциям канатной дороги, экотропы и байк-парк для экстремального катания на горных велосипедах.

Напомним, что курорт "Архыз" расположен в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской республики.