Курбан байрам в Узбекистане будут праздновать три дня

Один из главных праздников мусульман - праздник жертвоприношения, Курбан байрам или Курбан хайит, в Узбекистане продлятся три дня – его принято отмечать несколько дней, и жителям страны предоставят такую возможность.

Один из главных праздников мусульман – праздник жертвоприношения, Курбан байрам, или Курбан хайит в Узбекистане – продлится три дня, говорится в опубликованном указе президента страны Шавката Мирзиеева.

В соответствии с лунным календарем праздник жертвоприношения, который отмечается спустя 70 дней после Ураза байрама, приходится на 16 июня, и это воскресный, то есть выходной день. Первый рабочий день недели, 17 июня, станет днем празднования Курбан хайита и выходным днем в Узбекистане, передает Podrobno.uz.

Вторник, 18 июня, в соответствии с президентским указом №ПФ-213, объявлен дополнительным выходным днем, а значит, в этом году жители Узбекистана на праздник отдохнут три дня подряд.

Напомним, в Узбекистане по традиции на праздник принято приносить в жертву домашнюю скотину, обычно это барашек. Соблюдая ритуал, из жертвенного мяса готовят любимые национальные блюда, которыми следует угостить всех соседей в квартале - как правило, это узбекский плов, сладости и печеное.