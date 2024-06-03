Курбан-байрам в Чечне будут отмечать два дня

Два выходных дня в июне получат жители Чечни в честь празднования мусульманского праздника Курбан-байрам. Нерабочими объявлены 17 и 18 июня.

В Чечне по случаю праздника Курбан-байрам объявлены два выходных дня.

Согласно решению руководства региона, выходными будут понедельник и вторник 17 и 18 июня.

"Объявить 17 и 18 июня 2024 года нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской Республики"

– указ главы региона Рамзана Кадырова

Ранее стало известно, что один дополнительный нерабочий день объявлен в Кабардино-Балкарии, там к выходным субботе и воскресенью прибавится понедельник.

Курбан-байрам также известен как Ид аль-Адха или Праздник жертвоприношения. Он широко отмечается последователями ислама во всем мире. В этом году праздник выпадает на 16 июня.