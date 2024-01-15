Вестник Кавказа

Кухни народов Северного Кавказа представят на фестивале в Ингушетии

Кухни народов Северного Кавказа представят на фестивале в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В августе Ингушетия станет местом проведения гастрофестиваля. Участие в мероприятии примут все регионы Северного Кавказа.

В Ингушетии летом состоится гастрономический фестиваль народов СКФО, сообщил и.о. председателя комитета по туризму региона Магомед Цуроев.

"В августе текущего года мы организуем масштабный гастрономический фестиваль, в котором примут участие все регионы Северного Кавказа и различные народности, которые проживают в округе. В рамках фестиваля будут представлены национальные блюда различных народов, которые сможет попробовать любой желающий"

– Магомед Цуроев

На мероприятии также представят работы кавказских мастеров и ремесленников. В программу праздника войдут мастер-классы, концерты, танцевальные выступления, добавил он, передает ТАСС.

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