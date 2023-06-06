Куда поехать на июньские праздники? Туроператоры рекомендуют Кавказ

Опубликовано: 12:14, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россияне на длинные выходные в июне запланировали поездки в Сочи и Анапу, Петербург, Кавминводы и на Северный Кавказ. Среди рекомендаций туроператоров лидирует Кавказ.

Популярные направления для отдыха с захватом июньских праздничных выходных назвали в АТОР.

Россияне отправятся на ближайшие выходные в Сочи и Анапу - главные курорты Краснодарского края неизменно пользуются спросом у туристов. Также в июне в период белых ночей популярны поездки в Санкт-Петербург.

Многие предпочитают отдохнуть в горах, в окружении живописной природы, этим объясняется популярность туров в Кавминводы и на Северный Кавказ.

Замыкает пятерку основных направлений на июньские праздники Калининград.

Что рекомендуют эксперты?

Опрос туроператоров о том, куда стоит съездить на праздничные выходные, показал, что в топе туры на российский Кавказ.

Шестидневный тур «Краски Кавказа» предлагает «Алеан», тур «Кавказ: Вояж в созвездие гор» рекомендуют в PAC Group. Каждая из этих поездок обойдется в 65 тыс рублей на двоих, не включая проезд.

Тур «Привет, Дербент! Макси» советуют в компании FUN&SUN, стоимость - от 99 тыс рублей на двоих, перелет включен.

Трехдневный тур в отель «Город Мира Анапа» предлагают в «Мультитур», а в «Русском Экспрессе» посоветовали провести длинный уикенд на Красной Поляне.