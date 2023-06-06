Куда поехать на июньские праздники? Туроператоры рекомендуют Кавказ

Популярные направления для отдыха с захватом июньских праздничных выходных назвали в АТОР.
Россияне отправятся на ближайшие выходные в Сочи и Анапу - главные курорты Краснодарского края неизменно пользуются спросом у туристов. Также в июне в период белых ночей популярны поездки в Санкт-Петербург.
Многие предпочитают отдохнуть в горах, в окружении живописной природы, этим объясняется популярность туров в Кавминводы и на Северный Кавказ.
Замыкает пятерку основных направлений на июньские праздники Калининград.
Что рекомендуют эксперты?
Опрос туроператоров о том, куда стоит съездить на праздничные выходные, показал, что в топе туры на российский Кавказ.
Шестидневный тур «Краски Кавказа» предлагает «Алеан», тур «Кавказ: Вояж в созвездие гор» рекомендуют в PAC Group. Каждая из этих поездок обойдется в 65 тыс рублей на двоих, не включая проезд.
Тур «Привет, Дербент! Макси» советуют в компании FUN&SUN, стоимость - от 99 тыс рублей на двоих, перелет включен.
Трехдневный тур в отель «Город Мира Анапа» предлагают в «Мультитур», а в «Русском Экспрессе» посоветовали провести длинный уикенд на Красной Поляне.