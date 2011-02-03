Вестник Кавказа

Кубок Европы по художественной гимнастике открылся в Баку

Кубок Европы по художественной гимнастике открылся в Баку
Кубка Европы по художественной гимнастике торжественно стартовал в Баку. Соревнования продлятся с 1 по 4 мая.

В Баку сегодня состоялась церемония открытия Кубка Европы по художественной гимнастике.

Соревнования будут проходить в Национальной арене гимнастики с 1 по 4 мая.

На открытии Куба Европы на арене были подняты флаги стран-участниц. Министр молодежи и спорта, президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов выступил с речью, прозвучал гимн Азербайджана.

Турнир открыли индивидуальные соревнования. Гимнастки выступали с обручем и мячом. Азербайджан представили Говхар Ибрагимова и Камилла Сеидзаде. Всего в Кубке Европы участвуют более 170 спортсменок из 25 стран.

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