Кубок Европы по художественной гимнастике открылся в Баку

Кубка Европы по художественной гимнастике торжественно стартовал в Баку. Соревнования продлятся с 1 по 4 мая.
В Баку сегодня состоялась церемония открытия Кубка Европы по художественной гимнастике.
Соревнования будут проходить в Национальной арене гимнастики с 1 по 4 мая.
На открытии Куба Европы на арене были подняты флаги стран-участниц. Министр молодежи и спорта, президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов выступил с речью, прозвучал гимн Азербайджана.
Турнир открыли индивидуальные соревнования. Гимнастки выступали с обручем и мячом. Азербайджан представили Говхар Ибрагимова и Камилла Сеидзаде. Всего в Кубке Европы участвуют более 170 спортсменок из 25 стран.