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"Кубок дружбы" по рукопашному бою дал Дагестану новых чемпионов

&quot;Кубок дружбы&quot; по рукопашному бою дал Дагестану новых чемпионов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турнир по рукопашному бою, в котором участвовали спортсмены из Дагестана, прошел в Ставрополе. Дагестанские рукопашники завоевали на нем награды различной пробы.

Дагестан завоевал 13 медалей на турнире по рукопашному бою "Кубок дружбы" в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба Минспорта России.

Мероприятие собрало вокруг себя 850 участников из 28 субъектов. От Дагестана на соревнования отправились 24 рукопашника.

На высокую ступень пьедестала поднялись Ахмед Магомаев, Ислам Тагиев, Курбан Махмудов и Лолия Кирилова.

Дагестанец Абдула Магомедов принес в копилку сборной серебро, а бронзой довольствовались 8 представителей республики.

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