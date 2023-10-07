"Кубок дружбы" по рукопашному бою дал Дагестану новых чемпионов

Опубликовано: 7:37, 7 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турнир по рукопашному бою, в котором участвовали спортсмены из Дагестана, прошел в Ставрополе. Дагестанские рукопашники завоевали на нем награды различной пробы.

Дагестан завоевал 13 медалей на турнире по рукопашному бою "Кубок дружбы" в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба Минспорта России.

Мероприятие собрало вокруг себя 850 участников из 28 субъектов. От Дагестана на соревнования отправились 24 рукопашника.

На высокую ступень пьедестала поднялись Ахмед Магомаев, Ислам Тагиев, Курбан Махмудов и Лолия Кирилова.

Дагестанец Абдула Магомедов принес в копилку сборной серебро, а бронзой довольствовались 8 представителей республики.