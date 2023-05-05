Кубанский Новороссийск примет Парад Победы

Опубликовано: 17:36, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кубанский Новороссийск готовится к параду, который пройдет в городе-герое в День Победы в Великой Отечественной войне.

Новороссийск станет единственным городом в Краснодарском крае, в котором в нынешнем году пройдет Парад Победы - решение о проведении торжеств было принято на совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба края.

В День Победы в городе ожидается много гостей, поэтому для обеспечения порядка в городе-герое будут задействованы силы и средства всех структур и подразделений, в числе которых - военные, казачество, правоохранительные органы, - рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко, передают "Кубанские новости".

Программа праздника обширная, и главной ее частью станет парад, который пройдет по улице Советов от Кутузовского кольца до улицы Новороссийской республики, начнется он ровно в 10 утра. Торжественным маршем в строю пройдут парадные расчеты основных сил и подразделений российской армии и флота: военнослужащие 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, Новороссийской военно-морской базы, зенитно-ракетного полка, а также пограничники, сотрудники МЧС, курсанты НГМУ им. Ф.Ф. Ушакова, юнармейцы, кадеты Новороссийского и Туапсинского казачьих корпусов - всего около 2 тысяч человек, а также десятки единиц боевой техники.

Помимо парада, во многих частях города-героя пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам военной истории, для ветеранов той страшной войны во дворах пройдут концерты, дети поучаствуют в различных патриотических акциях, а жителей и гостей города ждет масса военно-патриотических мероприятий.