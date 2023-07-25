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Кубанские поисковики нашли сбитый во время войны штурмовик Ил-2

Советский самолет Ил-2 времен Великой Отечественной войны
© Фото: телеканал "Звезда"
Кубанские поисковые отряды продолжают находить советскую технику времен Великой Отечественной войны – в ходе экспедиции они нашли обломки советского штурмовика Ил-2, сбитого в ходе битвы за Кавказ в Абинском районе края.

Кубанская земля продолжает открывать поисковикам новые тайны той страшной битвы за Кавказ, развернувшейся в небе края в годы Великой Отечественной войны: на днях

участники поисковой экспедиции нашли в Абинском районе Краснодарского края фрагменты фюзеляжа и мотор российского штурмовика Ил-2, рассказал председатель краевого отделения "Поискового движения России" Александр Шепелев.

"Поисковики… провели полевые работы на месте падения штурмовика Ил-2 в окрестностях поселка Пролетарий, обнаружив множество фрагментов фюзеляжа и бронезащиты советского самолета, боекомплект и авиационные пушки"

- Александр Шепелев

Интересно, что остатков парашютной системы и останков пилота найдено не было, а значит, летчик, управлявший боевым самолетом успел покинуть его до падения, передает "Интерфакс".

По двигателю штурмовика, который пришлось доставать с пятиметровой глубины, удалось узнать его номер – теперь, работая в архивах, поисковики смогут установить и имя управлявшего самолетом пилота и установить его дальнейшую судьбу, - добавил глава кубанского отделения "Поискового движения России".

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