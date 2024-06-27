Вестник Кавказа

Кубанские депутаты приняли важный закон для аграриев

Кубанские депутаты приняли важный закон для аграриев
© Фото: Законодательное собрание Краснодарского края
Депутаты Заксобрания Кубани сегодня рассмотрели и приняли сразу в двух чтениях важный закон, который регулирует развитие сельского хозяйства края и его сельских территорий.

Депутаты Заксобрания Краснодарского края сегодня на своей сессии привели в соответствие с федеральным законодательством краевые правовые акты, касающиеся развития сельского хозяйства: представил проект закона председатель аграрного комитета регионального парламента Сергей Орленко.

Поправки, в закон конкретизируют понятие устойчивого развития сельских территорий, четко определяя их развитие и повышение эффективности, перспективы роста объема продукции АПК, а также рациональное использование и охрану таких земель, передает "АиФ-Юг".

Очень важным для аграриев края будет и то, что новым законом определено достижение полной занятости сельских жителей и улучшение условий их жизни, которое будет достигнуто и за счет сопутствующих сельхоздеятельности занятий, таких, как оказание услуг в сфере сельского туризма,

"Наши фермеры, к примеру, смогут временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества хозяйства. Это будет способствовать развитию аграрного туризма, что особенно актуально для Краснодарского края. У нас всегда есть что показать нашим гостям"

- председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко

Депутаты приняли закон сразу в двух чтениях, на что Бурлачко отметил, что принятые в него новые изменения будут иметь для Кубани особое значение.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1220 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Депутаты Госдумы соберутся на свое первое осеннее пленарное заседание

Депутаты Госдумы соберутся на свое первое осеннее пленарное заседание

Трудовым мигрантам запретят привозить семьи в Россию – Володин

Трудовым мигрантам запретят привозить семьи в Россию – Володин

Запрет на въезд семей мигрантов хочет ввести Госдума

Запрет на въезд семей мигрантов хочет ввести Госдума

Какие законы вступят в силу в России 1 сентября?

Какие законы вступят в силу в России 1 сентября?

Путин установил лимит сим-карт для абонента

Путин установил лимит сим-карт для абонента

Какие нововведения ждут россиян с 1 августа?

Какие нововведения ждут россиян с 1 августа?

Кто такие судебные приставы и что они делают?

Кто такие судебные приставы и что они делают?

Трудовым мигрантам в России грозит депортация за нарушения КоАП

Трудовым мигрантам в России грозит депортация за нарушения КоАП

Пенсионеры скоро не будут платить комиссию за ЖКХ в России

Пенсионеры скоро не будут платить комиссию за ЖКХ в России

Какие законы вступят в силу в России 1 июля?

Какие законы вступят в силу в России 1 июля?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы