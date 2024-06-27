Кубанские депутаты приняли важный закон для аграриев

Депутаты Заксобрания Кубани сегодня рассмотрели и приняли сразу в двух чтениях важный закон, который регулирует развитие сельского хозяйства края и его сельских территорий.

Депутаты Заксобрания Краснодарского края сегодня на своей сессии привели в соответствие с федеральным законодательством краевые правовые акты, касающиеся развития сельского хозяйства: представил проект закона председатель аграрного комитета регионального парламента Сергей Орленко.

Поправки, в закон конкретизируют понятие устойчивого развития сельских территорий, четко определяя их развитие и повышение эффективности, перспективы роста объема продукции АПК, а также рациональное использование и охрану таких земель, передает "АиФ-Юг".

Очень важным для аграриев края будет и то, что новым законом определено достижение полной занятости сельских жителей и улучшение условий их жизни, которое будет достигнуто и за счет сопутствующих сельхоздеятельности занятий, таких, как оказание услуг в сфере сельского туризма,

"Наши фермеры, к примеру, смогут временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества хозяйства. Это будет способствовать развитию аграрного туризма, что особенно актуально для Краснодарского края. У нас всегда есть что показать нашим гостям"

- председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко

Депутаты приняли закон сразу в двух чтениях, на что Бурлачко отметил, что принятые в него новые изменения будут иметь для Кубани особое значение.