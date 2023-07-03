Кубанская пенсионерка "заказала" участкового

Пенсионерка, жительница Краснодара, "заказала" убийство оперуполномоченного уголовного розыска и даже добыла оружие для этого, однако планам 82 летней киллерши не суждено было сбыться, и помешал этому сами правоохранители, инсценировав смерть коллеги, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
За что она захотела расправиться с участковым, не сообщается, но поставила дело старушка с размахом: исполнителю она пообещала миллион рублей и даже снабдила его обрезом охотничьего ружья, вот только все не задалось с самого начала: исполнитель тут же обратился в полицию, а коллеги придумали, как взять заказчицу с поличным, передает РИА Новости.
"Для подтверждения выполнения "криминального заказа" правоохранители инсценировали убийство коллеги и сделали постановочные фотографии, которые исполнитель и передал пенсионерке. После чего женщина передала псевдокиллеру часть денег и была задержана полицейскими"
- УМВД Краснодара
При обыске оперативники поразились арсеналу кровожадной бабушки: помимо обреза, у нее нашлись и боеприпасы, и ножи, а также более 1,8 млн рублей.
Подозреваемая задержана, материалы в отношении нее направлены в следственные органы.