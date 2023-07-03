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Кубанская пенсионерка "заказала" участкового

Кубанская пенсионерка &quot;заказала&quot; участкового
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жительница Краснодара, женщина в почтенном пенсионном возрасте, решила "разобраться" с местным участковым, "заказав" убийство участкового за миллион рублей. Спасла его умелая постановка, организованная коллегами-полицейскими.

Пенсионерка, жительница Краснодара, "заказала" убийство оперуполномоченного уголовного розыска и даже добыла оружие для этого, однако планам  82 летней киллерши не суждено было сбыться, и помешал этому сами правоохранители, инсценировав смерть коллеги, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

За что она захотела расправиться с участковым, не сообщается, но поставила дело старушка с размахом: исполнителю она пообещала миллион рублей и даже снабдила его обрезом охотничьего ружья, вот только все не задалось с самого начала: исполнитель тут же обратился в полицию, а коллеги придумали, как взять заказчицу с поличным, передает РИА Новости.

"Для подтверждения выполнения "криминального заказа" правоохранители инсценировали убийство коллеги и сделали постановочные фотографии, которые исполнитель и передал пенсионерке. После чего женщина передала псевдокиллеру часть денег и была задержана полицейскими"

- УМВД Краснодара

При обыске оперативники поразились арсеналу кровожадной бабушки: помимо обреза, у нее нашлись и боеприпасы, и ножи, а также более 1,8 млн рублей.

Подозреваемая задержана, материалы в отношении нее направлены в следственные органы.

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