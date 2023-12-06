Кубань ждет снег с дождем и ветер до 20 м/с

Краснодарский край готовится к удару непогоды: прогнозируется дождь, снег и сильный порывистый ветер. В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предупредили гостей и жителей Кубани о приближающейся непогоде, объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируются сильные осадки и порывистый ветер.

«В Краснодарском крае с 22 по 24 декабря ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь со снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20 м/с»

– ЕДДС региона

В службе напомнили, что в случае возникновения ЧП следует звонить по номеру 112.

Сейчас столбики термометров в краевой столице показывают +14 градусов, на аналогичных рубежах они продержатся до завтра. В субботу начнется планомерное похолодание.

Также отметим, что в преддверии непогоды на подстанции краевой столицы произошла авария. В результате более сотни домов оказались без света. Ведутся восстановительные работы, причины устанавливаются.