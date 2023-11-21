Штормовое предупреждение объявлено из-за морозов в России

Из-за морозов в ряде регионов России объявлено штормовое предупреждение. В столичном регионе этой ночью столбики термометров опускались ниже минус 20.
Первые в сезоне 20-градусные морозы зафиксированы в Московской области - в городе Клин. Холодная аномалия приблизилась к 10-летнему рекорду.
По оценкам метеорологов, предпосылок к потеплению в Москве и соседних регионах нет.
«На большую часть России надвигаются аномальные холода. В центральном федеральном округе температура воздуха местами будет ниже климатической нормы сразу на 20 градусов»
– прогноз
Такая аномалия стала причиной объявления штормового предупреждения в десятках регионов. Оно действует в Московской, Тверской, Владимирской, Тульской, Брянской, Нижегородской, Самарской и других областях.
"Выпустили штормовые предупреждения об аномально холодной погоде в огромном количестве регионов с 6 по 10 декабря. Длительный период очень холодной погоды - это опасное явление»
– научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд
Он подчеркнул, что погодная ситуация сейчас редкая и опасная - очень холодная погода длительный период на такой огромной территории.
Ранее в МЧС напомнили о том, что в морозы важно соблюдать правило многослойности в одежде, носить шапку и обувь по погоде.