Кубань ждет нового шторма

Краснодарские синоптики прогнозируют новое резкое ухудшение погоды – уже завтра на Краснодарский край обрушится еще один шторм, который будет сопровождаться ливнями, сильным ветром и подтоплениями.

Уже завтра, 7 августа, в Краснодарский край снова придет непогода – синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют ливни, смерчи над морем и поднятие уровня воды в реках.

"Во второй половине дня и до конца суток 7 августа, а также в течение суток 8 августа местами в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами в 20-25 м/с. 08.08.2025 на реках… ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

- МЧС России по Краснодарскому краю

8 августа в отдельных районах южной и восточной половинах края ожидается очень сильный дождь и сильный ливень, отметили спасатели.

Есть вероятность выхода из берегов рек в в Абинском, Северском, Крымском, Туапсинском районах, а также в Геленджике и Горячем Ключе, а на Черном море на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей, отметили в МЧС региона.

Напомним, ранее мы писали о том, что обильные осадки привели к сходу селевых масс в ночь со 2 на 3 августа на федеральную трассу М-4 "Дон" в Краснодарском крае, часть ее пришлось перекрыть. Штормовое предупреждение в крае действовало до 4 августа включительно.