Кубань увеличила экспорт масличных

Экспорт масличных на Кубани в этом году вырос в четыре раза. Регион экспортировал более 320 тысяч тонн. Край поставлял свою продукцию в Китай, Египет, Вьетнам и другие страны.

В этом году Краснодарский край почти в четыре раза увеличил экспорт масличных культур, сообщает пресс-служба Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна".

Там отметили, что с начала года регион экспортировал свыше 320 тыс т масличных культур, среди которых были семена сафлора, подсолнечника, горчицы и плоды кориандра.

Отмечается, что край активно поставлял свою продукцию в Китай, Марокко, Египет, Иран, Вьетнам, Филиппины, Тайвань, Бангладеш, Индию, Бахрейн и Индонезию.

Стоит добавить, что Кубань - один из главных регионов страны, который специализируется на производстве подсолнечного масла (20%). В этом году края собрал 1,3 млн т подсолнечника.