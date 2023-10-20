Кубань прирастает качественными товарами

Опубликовано: 21:11, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Все больше кубанских товаров получают местный "знак качества" – наклейку "Сделано на Кубани", которая гарантирует потребителям безопасность и экологичность, особенно если это касается продуктов питания.

В Краснодарском крае уже насчитывается почти 500 местных товаров, отмеченных местным "знаком качества" – наклейкой "Сделано на Кубани", сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Все они прошли тщательную проверку на экологичность и безопасность, для местных жителей это гарантия свежести и минимума химии, если это касается продуктов питания, да и для самих производителей это увеличение рынка сбыта и рост популярности, передает "АиФ-Юг".

Конкурс в области качества проходит в крае с 2018 года, победителями в нем уже стали 180 организаций, а по категориям их 498 товаров стали лучшими по трем номинациям: продовольственные, непродовольственные товары и товары производственно-технического назначения.

Обладание знаком "Сделано на Кубани", который выдается на три года, дает производителям и особые права - участие в выставках, право пользования специальными ценниками, а также получения кредитов по сниженным процентным ставкам.