Кубань примет фестиваль электронной музыки MAЕWKA

Опубликовано: 17:10, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В кубанском Сукко, что недалеко от Анапы, 6 мая стартует трехдневный фестиваль электронной музыки MAЕWKA, который представит проект FUNK&ВЕАТS.

С 6 по 8 мая в кубанском поселке Сукко, недалеко от Анапы, пройдет музыкальный фестиваль MAËWKA от проекта FUNK&ВЕАТS, праздник электронной музыки стартует на юге России уже в седьмой раз.

Пройдет музыкальный марафон у кипарисового озера – под него будут оборудованы три танцпола в разных локациях, зона фуд-корда и пространства здоровья, передает портал Юга.ру.

Приехать на фестиваль электронной музыки можно "дикарем", а можно купить тур, в который входят трансфер, проживание в гостинице, посещение всех локаций и выступлений фестиваля, экскурсии, йога и практики, а также мастер-классы.

Добраться в Сукко можно на автобусе из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новороссийска, Ставрополя, Минвод, Пятигорска, Волгограда, Воронежа и Сочи.

Вход на локации фестиваля гостям обойдется в 3,5 тысяч рублей, полностью тур класса "Стандарт" с транспортом и завтраками стоит 8,9 тысяч рублей, а любителям комфорта поездка на маевку обойдется в 11,9 тысяч рублей.