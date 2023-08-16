Кубань отметилась первым строительством синагог

Опубликовано: 6:21, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Фонд Олега Дерипаски

Одним из первых мест строительства синагог в России стала Кубань, определили ученые Фанагорийской экспедиции.

Еще в начале I века н.э. на Кубани начали строить первые синагоги – одну из них обнаружила Фанагорийская археологическая экспедиция, сообщили в фонде Олега Дерипаски "Вольное дело".

"Основание и контуры стен синагоги были обнаружены археологами на Таманском полуострове рядом с побережьем Черного моря. Внутри здания найдены ритуальные мраморные семисвечники (меноры), столы для литургий и фрагменты мраморных стел, на одной из которых размещена древнегреческая надпись "синагога". Находки… говорят о том, что фанагорийская синагога существовала уже в начале I века н. э., что делает ее самой древней на территории России и одной из древнейших в мире"

- фонд Олега Дерипаски

Синагога, которую нашла археологическая экспедиция на Кубани, построена с 516 года до н. э. до 70 года н. э. В это время, в эпоху "Второго Храма", синагоги были редкостью и строились только тогда, когда диаспоры иудеев жили далеко от Иерусалима, передает портал Юга.ру.

Синагоги в то время были небольшими – два здания, площадь которых составляет по 60 кв м, в то же время для нее характерно богатое убранство, включающее мраморные колонны и столы для литургий, а ее меноры уникальны и отличаются от ближневосточных. Работала она почти 600 лет, пока не была сожжена во время нападения варварских племен.