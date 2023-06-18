Кто захватил заложников в Астане?

Опубликовано: 20:40, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Установлена личность преступника, захватившего сегодня в заложники сотрудников банка в Астане. Оказалось, что мужчина страдает зависимостью от наркотических веществ.

Преступник, захвативший заложников в банке в Астане сегодня, уже попадал в поле зрения правоохранителей. Подробности озвучили в столичной прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что преступление было совершено примерно в 14.00 (11.00 мск). Захвативший заложников мужчина по фамилии Мурадов родился в Жамбылской области в 1993 году. Десять лет назад, в 2013 году, он поставлен на учет в связи с тем, что страдал зависимостью от наркотиков.

Была проведена спецоперация. Силовики освободили всех заложников. Подозреваемый помещен в изолятор. В отношении него ведется досудебное расследование по факту захвата заложников.