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Кто захватил заложников в Астане?

Кто захватил заложников в Астане?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Установлена личность преступника, захватившего сегодня в заложники сотрудников банка в Астане. Оказалось, что мужчина страдает зависимостью от наркотических веществ.

Преступник, захвативший заложников в банке в Астане сегодня, уже попадал в поле зрения правоохранителей. Подробности озвучили в столичной прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что преступление было совершено примерно в 14.00 (11.00 мск). Захвативший заложников мужчина по фамилии Мурадов родился в Жамбылской области в 1993 году. Десять лет назад, в 2013 году, он поставлен на учет в связи с тем, что страдал зависимостью от наркотиков.

Была проведена спецоперация. Силовики освободили всех заложников. Подозреваемый помещен в изолятор. В отношении него ведется досудебное расследование по факту захвата заложников.

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