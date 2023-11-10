КТО в Ингушетии: нейтрализованы двое бандитов

Ингушские сотрудники правоохранительных органов сегодня в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции в Сунже нейтрализовали бандита, открывшего по ним огонь, и его сообщника.

Представители силовых структур в Ингушетии сегодня при задержании нейтрализовали члена террористической ячейки Хизира Ганиева, открывшего по ним огонь, сообщил Telegram-канал "Сапа Кавказ".

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции (КТО) была получена информация о месте нахождения пособника разыскиваемых членов бандгруппы. При попытке задержания последний оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия. В результате боестолкновения бандит нейтрализован"

- ФСБ России

В Сунже мужчина начал стрельбу по полицейским из дома, в котором он скрывался и где находились его мать и дети. В перестрелке пострадал боец СОБРа, уточнили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Отмечается, что Хизира Ганиева подозревали в пособничестве Амерхану Гуражеву, объявленному в розыск главарю боевиков, напавших в марте на пост ДПС в Ингушетии.

Также по данным пресс-службы Антитеррористической комиссии Ставрополья, в Сунже был ликвидирован еще один террорист. На месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет, информация о развитии ситуации будет предоставляться дополнительно, - заключили в пресс-службе.