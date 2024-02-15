Вестник Кавказа

Кто такой Рафаэль Агаев? История успеха "Бриллианта мирового каратэ"

Рафаэль Агаев
© Фото: страница Рафаэля Агаева в социальных сетях
Самый титулованный каратист в истории Рафаэль Агаев продолжит заниматься развитием данного вида спорта у себя на родине, но теперь уже в качестве функционера. Недавно он занял должность одного из вице-президентов национальной федерации каратэ Азербайджана.

На днях в Федерации каратэ Азербайджана произошли перестановки. Одним из вице-президентов был назначен легендарный каратист Рафаэль Агаев. Чем знаменит спортсмен и за что удостоился прозвища "Бриллиант мирового каратэ", рассказываем в этом материале.

Детские годы

Рафаэль Агаев родился в Сумгаите 4 марта 1985 года. Мальчик рос в спортивной семье. Его папа – профессиональный футболист, который с ранних лет прививал своим детям любовь к спорту. Старшие братья Рафаэля занимались боевыми искусствами. Один из них выбрал дзюдо, а второй – бокс. Выбор Рафаэля пал на каратэ. Он так сильно впечатлился фильмом с участием Брюса Ли, что попросил отца отвести его в секцию.

Первым тренером Агаева стал Рафаэль Мамедов, который научил его базовым вещам в каратэ и привил любовь к этому виду спорта.

Рафаэль Агаев
© Фото: страница Рафаэля Агаева в социальных сетях

Начало карьеры

После нескольких лет упорных тренировок Рафаэль начал участвовать в юниорских состязаниях в Азербайджане. Его талант не остался незамеченным, на юного спортсмена обратили внимание представители одного из самых известных клубов страны "Будокан". Мальчик принял приглашение клуба и начал тренировки под руководством Физули Мусаева.

На первом чемпионате страны Агаев сломил сопротивление всех своих соперников. Его выступление произвело большое впечатление на главу Национальной федерации каратэ Яшара Баширова, который разглядел в юном каратисте уникальные способности и колоссальный потенциал.

Первые международные успехи

В 1997 году Рафаэль, которому на тот момент было 12 лет, впервые поехал в составе сборной страны на Кубок мира в Венгрию. Проявить себя на этих соревнованиях у него не получилось, однако всего через год он победил на открытом чемпионате Англии.

Рафаэль Агаев
© Фото: страница Рафаэля Агаева в социальных сетях

В 2001 году Рафаэль выиграл "бронзу" чемпионата мира среди кадетов и юниоров, а в 2002 году – "золото" чемпионата Европы среди кадетов в Германии.

В 2004 году принял участие во взрослом первенстве Европы в Москве. В главном поединке турнира соперником Рафаэля стал знаменитый француз Александр Бьямонти. Несмотря на многочисленные титулы и регалии француза, который на тот момент был трехкратным чемпионом мира, победу в финале сенсационно одержал азербайджанский каратист.

В 2006 году Агаев выиграл университетское первенство мира в Соединенных Штатах и завоевал титул чемпионата мира WKF в Финляндия. А в 2007 году он стал обладателем двух наград высшей пробы на чемпионате Европы в Словакии. В том же году успешно    окончил факультет единоборств Азербайджанской академии спорта, получив диплом тренера спортивной школы каратэ.

С 2007 по 2008 год проходил воинскую службу в Агджабединском районе Азербайджана. В дальнейшем его карьера развивалась еще более успешно, чем раньше. Он стал капитаном национальной сборной Азербайджана и завоевал множество наград, навсегда вписав свое имя в историю мирового каратэ. Большую роль сыграл в этом старший тренер национальной команды Хидаят Шабанов, который более 8 лет разделял с ним горечь поражений и праздновал победы.

Рафаэль Агаев
© Фото: страница Рафаэля Агаева в социальных сетях

Достижения и награды

За свои молниеносные атаки без какой-либо предварительной подготовки Рафаэль получил в спортивных кругах прозвище "Черная пантера". В 2008 году он установил рекорд, завоевав два "золота" на мировом первенстве в Токио. После этих побед глава Всемирной федерации каратэ Антони Эспино дал ему еще одно прозвище – "Бриллиант мирового каратэ".

За годы своей карьеры Рафаэль завоевал множество наград, став самым титулованным каратистом в истории. Он – первый и пока что единственный в мире каратист, ставший чемпионом мира 5 раз. Ему удалось завоевать "золото" мирового первенства в 2006, 2008 (две медали), 2010 и 2016 году.

Кроме того, Рафаэль – одиннадцатикратный чемпион Европы. Он побеждал на континентальном первенстве в 2004, 2005, 2007 (две медали), 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2016 и 2018 году.

Завоевывал первые места на Всемирных играх (2013 год) и Всемирных играх боевых искусств (2013 год). Победитель Исламских игр солидарности (2013 и 2017 год) и Европейских игр (2015 год). Серебряный призер Олимпиады, прошедшей в Токио в 2021 году.

Рафаэль Агаев
© Фото: страница Рафаэля Агаева в социальных сетях

Достижения Рафаэля в каратэ были отмечены и на родине. В 2015 году указом президента страны Ильхама Алиева его наградили орденом "Слава", а через 6 лет – орденом "За службу Отечеству" II степени.

Личная жизнь

Рафаэль Агаев женат. Пара сыграла свадьбу в 2016 году. Вместе с супругой они воспитывают сына и дочь.

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