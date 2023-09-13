КСИР сосредотачивает военную технику на границе с Иракским Курдистаном

Опубликовано: 15:47, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Tasnim

Иранские элитные войска КСИР перебрасывают свою технику и вооружение на границу с Ираком в районе Иракского Курдистана в связи со скорым завершением срока ультиматума по разоружению курдских группировок.

Элитные армейские подразделения Ирана - Корпус стражей исламской революции (КСИР) перебрасывают свои технику и вооружение к границе с Ираком.

Причина таких маневров - приближение завершения срока ультиматума, согласно которому Багдад должен был разоружить имеющиеся в Иракском Курдистане курдские группировки, признанные Ираном террористическими, пишет иранское информационное агентство Tasnim.

"После предъявления ультиматума Ирана Ираку о разоружении террористических группировок в Курдистане агентство получило видео и фотографии от наших граждан, на которых видно, как сухопутные войска КСИР отправляют часть своей бронетехники на границу с Ираком"

- Tasnim

Судя по фотографиям, прикрепленным к тексту сообщения, по шоссе к границе трейлерами перебрасываются танки, БМП, артиллерийские орудия, а также системы залпового огня, смонтированные на шасси грузовых армейских автомобилей.

Напомним, власти Ирака взяли на себя обязательство разоружить базирующиеся в Иракском Курдистане группировки и прекратить их активность до конца сентября.