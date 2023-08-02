ВМФ КСИР Ирана проводят учения в Персидском заливе

Опубликовано: 10:52, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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В районе иранского острова Абу-Муса в Персидском заливе стартовали учения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции, территориальную принадлежность острова оспаривают ОАЭ.

Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сегодня начал военно-морские учения на иранском острове Абу-Муса, цель маневров – обеспечить усиленную оборону иранских островов в Персидском заливе.

За ходом учений наблюдают командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами, командующий ВМС КСИР контр-адмирал Али-Реза Тангсири, а также ряд командиров и военных представителей вооруженных сил и местных властей острова, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Учения, получившие название "Мученик Эсхак Дара", призваны показать авторитет и боевую подготовку ВМС КСИР, а также защитить безопасность Персидского залива и иранских островов.

Маневры включают весь спектр современно морского боя – использование оперативных боевых кораблей, несущих ракетное вооружение, беспилотные летательные аппараты, а также работу средств радиоэлектронной борьбы в быстро изменяющихся условиях и ситуациях.