ВМФ КСИР Ирана проводят учения в Персидском заливе

Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сегодня начал военно-морские учения на иранском острове Абу-Муса, цель маневров – обеспечить усиленную оборону иранских островов в Персидском заливе.
За ходом учений наблюдают командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами, командующий ВМС КСИР контр-адмирал Али-Реза Тангсири, а также ряд командиров и военных представителей вооруженных сил и местных властей острова, передает иранское информационное агентство ИРНА.
Учения, получившие название "Мученик Эсхак Дара", призваны показать авторитет и боевую подготовку ВМС КСИР, а также защитить безопасность Персидского залива и иранских островов.
Маневры включают весь спектр современно морского боя – использование оперативных боевых кораблей, несущих ракетное вооружение, беспилотные летательные аппараты, а также работу средств радиоэлектронной борьбы в быстро изменяющихся условиях и ситуациях.