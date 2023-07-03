Иранский эсминец Damavand-2 оснастят гиперзвуковыми ракетами

Опубликовано: 16:55, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У эсминца Damavand-2, который вот-вот войдет в состав ВМС Ирана, будут гиперзвуковые ракеты. На них также разместят и другие ракеты.

В Иране оснастят гиперзвуковыми ракетами эсминец Damavand-2, который в ближайшем будущем войдет в состав военно-морских сил страны. Об этом рассказал в понедельник главнокомандующий ВМС Исламской Республики.

Шахрам Ирани подчеркнул, что на Damavand-2 также разместят и другие ракеты и средства противовоздушной обороны.

Он также добавил, что у этого эсминца новейшие разведывательные и боевые системы.