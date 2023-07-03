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Иранский эсминец Damavand-2 оснастят гиперзвуковыми ракетами

Корабль на рейде
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
У эсминца Damavand-2, который вот-вот войдет в состав ВМС Ирана, будут гиперзвуковые ракеты. На них также разместят и другие ракеты.

В Иране оснастят гиперзвуковыми ракетами эсминец Damavand-2, который в ближайшем будущем войдет в состав военно-морских сил страны. Об этом рассказал в понедельник главнокомандующий ВМС Исламской Республики.

Шахрам Ирани подчеркнул, что на Damavand-2 также разместят и другие ракеты и средства противовоздушной обороны.

Он также добавил, что у этого эсминца новейшие разведывательные и боевые системы.

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