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Иран показал свою новую гиперзвуковую ракету

Иран показал свою новую гиперзвуковую ракету
© Фото: иранское информационное агентство ИРНА
Военно-космические силы КСИР Ирана сегодня показали свое последнее стратегическое достижение - новейшую гиперзвуковую ракету "Фатах", способную развивать скорость в 13 Махов и преодолевать любые системы противоракетной обороны.

Воздушно-космические силы (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного подразделения армии Ирана, сегодня представили новую гиперзвуковую ракету "Фатах".

Новейшая разработка была представлена ​​ в присутствии президента Ирана Эбрахима Раиси, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Максимальная дальность полета ракеты составляет 1,4 тыс км. Она способна развивать скорость не менее 12-13 Махов, или 14-15 тыс км/ч, а также может совершать маневры как внутри атмосферы, так и за ее пределами, и быть незаметной для радиолокационных систем.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 25 мая на церемонии по случаю Дня освобождения Хорремшехра в Иране была представлена новейшая баллистическая ракета семейства "Хорремшехр", получившая название "Хейбар", с увеличенной дальностью полета и усиленной мощностью боеголовки.

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