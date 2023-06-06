Иран показал свою новую гиперзвуковую ракету

Опубликовано: 11:54, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: иранское информационное агентство ИРНА

Военно-космические силы КСИР Ирана сегодня показали свое последнее стратегическое достижение - новейшую гиперзвуковую ракету "Фатах", способную развивать скорость в 13 Махов и преодолевать любые системы противоракетной обороны.

Воздушно-космические силы (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного подразделения армии Ирана, сегодня представили новую гиперзвуковую ракету "Фатах".

Новейшая разработка была представлена ​​ в присутствии президента Ирана Эбрахима Раиси, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Максимальная дальность полета ракеты составляет 1,4 тыс км. Она способна развивать скорость не менее 12-13 Махов, или 14-15 тыс км/ч, а также может совершать маневры как внутри атмосферы, так и за ее пределами, и быть незаметной для радиолокационных систем.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 25 мая на церемонии по случаю Дня освобождения Хорремшехра в Иране была представлена новейшая баллистическая ракета семейства "Хорремшехр", получившая название "Хейбар", с увеличенной дальностью полета и усиленной мощностью боеголовки.