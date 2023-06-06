Иран показал свою новую гиперзвуковую ракету

Воздушно-космические силы (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного подразделения армии Ирана, сегодня представили новую гиперзвуковую ракету "Фатах".
Новейшая разработка была представлена в присутствии президента Ирана Эбрахима Раиси, передает иранское информационное агентство ИРНА.
Максимальная дальность полета ракеты составляет 1,4 тыс км. Она способна развивать скорость не менее 12-13 Махов, или 14-15 тыс км/ч, а также может совершать маневры как внутри атмосферы, так и за ее пределами, и быть незаметной для радиолокационных систем.
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 25 мая на церемонии по случаю Дня освобождения Хорремшехра в Иране была представлена новейшая баллистическая ракета семейства "Хорремшехр", получившая название "Хейбар", с увеличенной дальностью полета и усиленной мощностью боеголовки.