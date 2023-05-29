Иран успешно испытал свою гиперзвуковую ракету

Опубликовано: 18:08, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гиперзвуковая ракета, созданная в Иране, успешно справилась со всеми испытаниями. В скором времени ее представят общественности.

Иран завершил испытания своей гиперзвуковой баллистической ракеты - они увенчались успехом, рассказал командующий аэрокосмическими силами КСИР.

Как сообщает Tasnim, радостную для иранского народа новость Амир Али Хаджизаде озвучил в ходе встречи с учеными в Тегеране.

Генерал подчеркнул, что ракета прекрасно показала себя на всех испытаниях. По его словам, уже в скором времени она будет презентована общественности.

Командующий пояснил, что разработка будет неуязвима для систем ПРО противника. Ракета сможет совершать маневры в земной атмосфере, а также вне ее, со скоростью до почти 16 тыс км/ч.