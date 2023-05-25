Иранские военные показали новейшую баллистическую ракету

Опубликовано: 12:29, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: иранское информационное агентство ИРНА

В Иране сегодня на церемонии по случаю Дня освобождения Хорремшехра была представлена новейшая баллистическая ракета семейства "Хорремшехр", получившая название "Хейбар": у нее увеличена дальность полета и усилена мощность боеголовки.

Минобороны Ирана сегодня на церемонии по случаю Дня освобождения Хорремшехра в присутствии министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана генерала Мохаммада-Резы Аштияни представило новейшую стратегическую баллистическую ракету большой дальности семейства "Хорремшехр", получившую название "Хейбар".

"На пути совершенствования ракетных возможностей Исламской Республики Иран сегодня мы представили стратегическую баллистическую ракету "Хорремшехр-4", которая является модернизацией предыдущих ракет"

– Аштияни

Ракета оснащена двигателем на жидком топливе, ее дальность полета составляет 2 тыс км, при этом она способна нести боеголовку весом до 1,5 тыс кг, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Ее электронная начинка позволяет наводить ракету на цель на среднем участке полета, вне атмосферы, что полностью исключает воздействие на нее систем радиоэлектронной борьбы противника.

Новый двигатель позволил разогнать ракету вне атмосферы до скорости 16 Махов, в атмосфере ее скорость составила 8 Махов.