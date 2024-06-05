КС Армении начинает проверку положения о делимитации границы с Азербайджаном

Конституционный суд Армении сегодня соберется на свое первое заседание по проверке конституционности положения о порядке делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Конституционный суд Армении сегодня начнет проверку конституционности положения о деятельности армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границы, сообщается на сайте КС.

"Заседание Конституционного суда по определению соответствия конституции обязательств, закрепленных положением о совместной деятельности армянской комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и азербайджанской государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения начнется 24 сентября"

- Конституционный суд Армении

Положение предусматривает полный объем работ по делимитации: принятие соответствующих указаний и документов, протокол-описание участков государственной границы, составление карты соответствующего масштаба, а также деятельность экспертных групп, с целью закрепить международно-правовой статус государственной границы на двустороннем уровне.

Положение о деятельности комиссий было подписано Арменией и Азербайджаном 30 августа, а 5 сентября армянское правительство дало согласие на его ратификацию парламентом, предварительно направив документ в Конституционный суд.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном, но только его сокращенный, "урезанный" вариант, в который вошли уже согласованные пункты, предложив "оставить на потом" обсуждение остальных спорных вопросов.