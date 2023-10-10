Крымский мост закроют на семь часов

Опубликовано: 9:58, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автомобильную часть Крымского моста сегодня закроют на ремонтные работы. На время перекрытия через Керченскую переправу пустят рейсовые автобусы. Об этом рассказал глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.

Сегодня на Крымском мосту будет ограничено автомобильное движение. Для перевозки участников детских организаций созданы автобусные маршруты, которые отправятся на паромах через Керченскую переправу. Такое заявление опубликовал глава Министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что коммерческие перевозки в это время будут ограничены. Автобусам, которые их совершают, необходимо дождаться открытия путепровода.

Движение по мосту будет перекрыто из-за ремонтных и восстановительных работ с 10:00 до 17:00.

Водителей, которые хотели совершить сегодня поездки по Крымскому мосту, просят заранее планировать свой маршрут и следить за обновляющейся информацией.