Крымский мост полностью восстановлен

Крымский мост восстановлен. Работы завершились досрочно, открыты все четыре полосы для автотранспорта.
Восстановительные работы на Крымском мосту полностью завершены, проинформировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам. Вся работа длилась меньше трех месяцев"
– Хуснуллин
Он уточнил, что в ходе работ на мосту было использовано свыше 360 т асфальтобетона.
Отметим, что ранее открытие всех полос моста было запланировано на 1 ноября.