Крымский мост полностью восстановлен

Опубликовано: 14:16, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крымский мост восстановлен. Работы завершились досрочно, открыты все четыре полосы для автотранспорта.

Восстановительные работы на Крымском мосту полностью завершены, проинформировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам. Вся работа длилась меньше трех месяцев"

– Хуснуллин

Он уточнил, что в ходе работ на мосту было использовано свыше 360 т асфальтобетона.

Отметим, что ранее открытие всех полос моста было запланировано на 1 ноября.