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Крымский мост полностью восстановлен

Крымский мост полностью восстановлен
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Крымский мост восстановлен. Работы завершились досрочно, открыты все четыре полосы для автотранспорта.

Восстановительные работы на Крымском мосту полностью завершены, проинформировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам. Вся работа длилась меньше трех месяцев"

– Хуснуллин

Он уточнил, что в ходе работ на мосту было использовано свыше 360 т асфальтобетона.

Отметим, что ранее открытие всех полос моста было запланировано на 1 ноября.

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