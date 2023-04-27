Крымские красавицы в субботу соберутся в Судаке

Опубликовано: 12:59, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Пресс-служба конкурса

В эту субботу крымский Судак станет центром притяжения самых красивых и талантливых девочек, девушек и женщин всего Крыма.

В субботу, 29 апреля, в крымском Судаке пройдет самое яркое событие этой весны - конкурс красоты, моделей и таланта Best beauty Crimea 2023.

Мероприятие заявлено не только как конкурс красоты, но и таланта. Нет ограничений и на возраст участниц – от 3 лет до 45+, передает "АиФ-Крым".

Победительницам обещают титулы, ценные призы и подарки от спонсоров и партнеров, а гостям предлагают окунутся в мир красоты и поучаствовать в розыгрыше.

Конкурс пройдет в судакском бизнес-центре "Шелковый путь", стоимость билетов - от 300 рублей.