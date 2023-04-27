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Крымские красавицы в субботу соберутся в Судаке

Крымские красавицы в субботу соберутся в Судаке
© Фото: Пресс-служба конкурса
В эту субботу крымский Судак станет центром притяжения самых красивых и талантливых девочек, девушек и женщин всего Крыма.

В субботу, 29 апреля, в крымском Судаке пройдет самое яркое событие этой весны - конкурс красоты, моделей и таланта Best beauty Crimea 2023.

Мероприятие заявлено не только как конкурс красоты, но и таланта. Нет ограничений и на возраст участниц – от 3 лет до 45+, передает "АиФ-Крым".

Победительницам обещают титулы, ценные призы и подарки от спонсоров и партнеров, а гостям предлагают окунутся в мир красоты и поучаствовать в розыгрыше.

Конкурс пройдет в судакском бизнес-центре "Шелковый путь", стоимость билетов - от 300 рублей.

&quot;Мисс Россия&quot; прошла в полуфинал конкурса &quot;Мисс Вселенная&quot;

"Мисс Россия" прошла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная"

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