Крымская Феодосия снова осталась без градоначальника

Опубликовано: 10:06, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередной мэр крымской курортной Феодосии покидает свой пост: продержавшись семь месяцев, заявление об отставке с должности по собственному желанию написал Владимир Попенков.

Мэр Феодосии Владимир Попенков подал в отставку, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Глава администрации города Феодосии Владимир Попенков написал заявление об увольнении по собственному желанию", - отметил руководитель региона.

Попенков занимал должность градоначальника крымского города-курорта с декабря 2022 года, сменив на этом посту Андрея Лебедева, который тоже продержался семь месяцев.