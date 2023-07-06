Крымская Феодосия снова осталась без градоначальника

Очередной мэр крымской курортной Феодосии покидает свой пост: продержавшись семь месяцев, заявление об отставке с должности по собственному желанию написал Владимир Попенков.
Мэр Феодосии Владимир Попенков подал в отставку, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
"Глава администрации города Феодосии Владимир Попенков написал заявление об увольнении по собственному желанию", - отметил руководитель региона.
Попенков занимал должность градоначальника крымского города-курорта с декабря 2022 года, сменив на этом посту Андрея Лебедева, который тоже продержался семь месяцев.