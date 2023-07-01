Крупный ЖК построили у захоронения сибирской язвы в Алматы

Действующее законодательство позволяет потенциальным коррупционерам безнаказанно совершать нарушения на всех этапах строительства в Алматы. Такое заявление распространила по итогам проверки Антикоррупционная служба.
Оказалось, что никаких изменений в городской генплан не вносилось более 10 лет. В результате на 63 тыс га предназначение земель назначалось без учета мнения экологов, санитарно-эпидемиологичечской службы и экстренных служб. В итоге хаотично застраивались природоохранные зоны и территории у рек.
Некоторые случаи и вовсе были возмутительны: в микрорайоне "Горный гигант" сейчас возводятся целые ЖК на территориях у сибиреязвенного захоронения.
Встречаются и такие нарушения, как превышение во время постройки общей площади и количества этажей.
"Акиматом Алматы проведена работа по внесению изменений в законодательство страны. Внесенные изменения позволят улучшить работу по незаконным стройобъектам и нивелируют коррупционные риски"
– акимат Алматы