Крупный ЖК построили у захоронения сибирской язвы в Алматы

Опубликовано: 14:02, 1 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Множество нарушений совершается при строительстве домов в Алматы. Совершать их позволяли существовавшие пробелы в законодательстве.

Действующее законодательство позволяет потенциальным коррупционерам безнаказанно совершать нарушения на всех этапах строительства в Алматы. Такое заявление распространила по итогам проверки Антикоррупционная служба.

Оказалось, что никаких изменений в городской генплан не вносилось более 10 лет. В результате на 63 тыс га предназначение земель назначалось без учета мнения экологов, санитарно-эпидемиологичечской службы и экстренных служб. В итоге хаотично застраивались природоохранные зоны и территории у рек.

Некоторые случаи и вовсе были возмутительны: в микрорайоне "Горный гигант" сейчас возводятся целые ЖК на территориях у сибиреязвенного захоронения.

Встречаются и такие нарушения, как превышение во время постройки общей площади и количества этажей.

"Акиматом Алматы проведена работа по внесению изменений в законодательство страны. Внесенные изменения позволят улучшить работу по незаконным стройобъектам и нивелируют коррупционные риски"

– акимат Алматы