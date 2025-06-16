Крупный пожар в Крыму локализовали

Возгорание лесной подстилки и сухой растительности в Крыму, начавшееся накануне, локализовали сегодня, информирует ГУ МЧС по региону.
Пожар случился в Симферопольском районе, на расстоянии 2 км от населенного пункта.
"Природный пожар в Крыму в районе села Прудовое локализован. Новых очагов возгорания не допущено. По уточенной информации, площадь пожара составила 118,6 га"
– сообщение МЧС Крыма
В тушении пожара были задействованы вертолеты МЧС и Росгвардии. На место ЧП были направлены в том числе сотрудники МЧС из Севастополя. В ликвидации пожара заняты свыше 300 человек и 66 единиц техники, в том числе специализированная техника высокой проходимости. Работы продолжаются, поделился начальник главного управления МЧС РФ по Крыму Аркадий Ожигин.