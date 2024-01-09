Кровную месть в Ингушетии быстро прекратят новые комиссии

В ближайшее время в Ингушетии будет решена одна из главных проблем местных жителей – конфликты из-за кровной мести, а также бытовые ссоры, которые зачастую перерастают в них.

В в городах и селах Ингушетии заработали муниципальные комиссии по примирению участников конфликтов на почве кровной мести и бытовых ссор.

Членами "примирительных" комиссий стали главы ингушских сел и городов, работники сельсоветов, депутаты, имамы мечетей, старейшины ингушских тейпов, члены общественных организаций и полицейские, передает "Интерфакс".

Всю их работу контролирует примирительная комиссия при главе Ингушетии: только в минувшем году она нашла компромиссное решение более 30 конфликтов и бытовых ссор между кланами.