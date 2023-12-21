Лучших людей Ингушетии наградят юбилейными медалями

К 100-летию Ингушетии в республике изготовят памятные юбилейные медали, которыми будут награждаться те, кто внес весомый вклад в становление и развитие региона.

Власти Ингушетии выпустят медали к вековому юбилею ингушской государственности, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"По поручению главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в 2023 году были объявлены конкурсы на создание их эскизов. В ноябре руководитель региона утвердил эскиз юбилейной медали "100 лет государственности Республики Ингушетия"

- пресс-служба главы Ингушетии

Отмечается, что всего планируется изготовить 3 тыс медалей, ее тыльную сторону будет украшать ингушский герб, а на лицевой будут прописаны юбилейные даты и размещены классические символы Ингушетии - башни и горы, передает "Интерфакс".

"Мы будем праздновать вековой юбилей ингушской государственности. Это большой срок и в нем заложена целая историческая эпоха, где одни события сменялись другими. Еще живы очевидцы и участники этих событий. Медали будут вручаться всем, кто внес весомый вклад в становление и развитие нашей любимой Ингушетии"

- Махмуд-Али Калиматов

Средства на изготовление юбилейных медалей будут выделены из резервного фонда правительства республики, сообщили в Миннациональностей республики.

Напомним, День государственности Ингушетии отмечается 7 июля - в этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе.