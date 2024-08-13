Вестник Кавказа

Кредиторы похитили должника в Армении

Кредиторы похитили должника в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пятеро жителей Армении пытались силой выбить долги из шестого. Для этого они похитили должника и силой удерживали, время от времени нанося побои.

Армянские правоохранители схватили трех подозреваемых в похищении человека, еще два человека разыскиваются, рассказали в Следкоме Армении.

В ночь на среду в полиции получили сигнал о том, что житель Армении был насильно увезен неизвестными в Эчмиадзин.

Скоро стали известны подробности преступления. Подозреваемые позвонили жертве и пригласили его поговорить. На месте встречи мужчину посадили в его собственный автомобиль и на нем же доставили в Эчмиадзин.

Таким образом преступники пытались заставить похищенного вернуть им долг – потерпевший испытывал финансовые разногласия с двумя из похитителей.

Во время похищения жертву время от времени избивали. Кроме того, озвучивались угрозы его родным, которые преступники планировали реализовать, если он не отдаст долг.

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