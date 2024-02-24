Краснодарцев начнут наказывать за вывески на иностранных языках

В Краснодаре с начала марта будут наказывать за использование иностранных надписей на вывесках предприятий. За отказ от смены названия представителям бизнеса будет грозить административная ответственность.

Краснодарским предпринимателям, у которых на вывеске указано название на иностранном языке, с 1 марта будут нести за это административную ответственность. Об этом рассказали в пресс-службе кубанской столицы.

Отмечается, что правила вступают в силу для бизнеса, который расположен на крупных магистралях, в исторических районах города в торговых центрах.

Остальные предприниматели обязаны заменить вывести до 1 сентября 2024 года.

Как именно будут наказывать нарушителей, власти не уточнили.

Это правило не коснется организации, которые имеют зарегистрированный торговый знак на иностранном языке.

По информации властей города заменено 20 вывесок, в нескольких района города.

В прошлом году администрация Краснодара ввела новые правила благоустройства города, по которым под запрет попали вывески на иностранных языках.