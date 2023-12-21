Краснодар оборудовал пункты обогрева для водителей

Власти Краснодарского края развернули на федеральной трассе пункты для обогрева водителей. В некоторых районах края столбики термометра опустились до 20 градусов мороза.

Краснодарский край позаботился о водителях, которые передвигаются по федеральной трассе М-4 "Дон". Температура воздуха в регионе упала до -20 градусов.

Для того, чтобы владельцы автомобилей смогли погреться и переждать пробку власти региона развернули пункты обогрева недалеко от кубанской столицы. Информацию об этом распространила краснодарская администрация.

Сообщается, что пункт для обогрева разместили около населенного пункта Знаменский на 1333 километре.

На этом участке спасатели провели учения, чтобы отработать действия на случай ЧП.