Вестник Кавказа

Красная Поляна победила в рейтинге лучших отелей

Красная Поляна победила в рейтинге лучших отелей
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Отели Красной Поляны стали лучшими по мнению российских туристов. Сочинские отели получили наибольший балл в рейтинге гостиничных услуг.

Отели на Красной Поляне признаны лучшими в рейтинге сервиса OneTwoTrip. Представители портала изучили отзывы туристов о гостиницах, где они проживали и по итогам составили список лучших отелей. 

Отмечается, что номерной фонд мегаполисов и столицы не попали в этот рейтинг, зато вошли многие курортные города. 

Сочинские отели на Красной Поляне получили 9,33 балла из 10. На втором и третьем месте Смоленск и Калининград соответственно.

Также в рейтинг попали курортные Анапа и Пятигорск, которые оказались на седьмом и восьмом месте. 

Замыкают десятку лидеров Владикавказ и Ставрополь. 

Среди зарубежных отелей россияне отметили гостиницы столицы Катара. Номерной фонд Дохи туристы оценили на 8,85 баллов. На втором месте отели Тбилиси – 8,75 баллов, на третьем Флоренция – 8,73.

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