Сочи вновь бьет рекорды по туристическому потоку

Туристические объекты Сочи в этом году посетили свыше 2 млн путешественников. Общее количество туристов, посетивших курорт, к концу года составит более 7 млн.

Сочи продолжает бить рекорды по количеству туристов, отдыхающих на курорте. В этом году число путешественников, который побывали в туристических местах Сочи составило более 2 млн человек. Такие данные озвучила администрация города-курорта.

Власти города ожидают, что общий туропток за весь 2023 год составит 7,6 миллионов путешественников. Сейчас на курорте находятся почти 100 тыс туристов.

Для того чтобы разнообразить их отдых, городские власти подготовили пешеходные экскурсии для самостоятельного прохождения. Чтобы не заблудиться, на пути установлены свыше 160 стендов с информацией.

Кроме этого, в зимнем сезоне для посещения туристов будут открыты около 40 природных объектов, в том числе нацпарк и заповедник.