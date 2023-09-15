Конюхов летит на Эльбрус за мировым рекордом

Опубликовано: 11:31, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новых рекордов с замиранием сердца ждет общественность от нового проекта знаменитого путешественника Федора Конюхова. В этот раз он намерен покорить воздушное пространство над Эльбрусом на паралете.

Писатель, художник, священник, и, конечно, прославленный покоритель пространств, Федор Конюхов в компании мастера спорта Игоря Потапкина взлетел над Эльбрусом в надежде побить мировой рекорд высоты полета на двухместном паралете – крепкой но легкой тележке из титана, оснащенной двигателем и парашютом.

"Погода способствует, антициклон, пилоты находятся в небе 2,5 часа, на данный момент - на высоте 4 300 м" – руководитель экспедиционного штаба Федора Конюхова Оскар Конюхов.

Также отважные покорители высоты намерены проверить качество работы аппарата в разреженном воздухе.